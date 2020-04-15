سائرون يرفض تحمل الأحزاب الشيعية مسؤولية أزمات العراق بسبب امتلاكها لرئاسة الوزراء

2020/04/15 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض تحالف سائرون تحميل القوى الشيعية وحدها مسؤولية ما حدث في البلاد من أزمات، فيما لفت الى ان جميع القوى السياسية مشتركة في العمل السياسي ومسؤولة عن التأخر بحسم ملف رئاسة الحكومة.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي إنه لا يمكن في أي حال من الاحوال انتاج حكومة بمقاسات إيجابية بجميع النواحي، وبالتالي يجب امساك العصى من الوسط اذ ان مسألة الوصول الى قناعات تامة لمختلف القوى السياسية امر غير ممكن.

وأضاف ان القوى السياسية في العراق تصنف وفق ثلاثة أصناف احدها كردية لها حكومة متكاملة ومنافذ حدودية ومطارات وبنى تحتية، وان الصنف الاخر يتعلق بالقوى السنية التي لا ترتبط أي ارتباط بقواعدها الشعبية.

وبين ان الصنف الثالث يتعلق بالاحزاب الشيعية التي ترتبط بمرجعية دينية، وتمتلك رئاسة الوزراء، الا ان المستغرب في الامر هو تحميل القوى الشيعية مسؤولية ماجرى.

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