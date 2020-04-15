مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى التجار وأصحاب رؤوس الأموال

2020/04/15 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، نداءً الى التجار وأصحاب رؤوس الأموال قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الصدر في تغريدة على منصة تويتر، إن هذا النداء موجه الى التجار، وذوي رؤوس الأموال، أن لا يكنزوا الذهب والفضة لأنها زائلة، داعيا إياهم الى الانفاق على الفقراء والمساكين، والمحتاجين وليطعموهم، ويكسوهم، وليسكنوهم، ولو بدفع إيجاراتهم، وليوفروا لهم لقمتهم ودواءهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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