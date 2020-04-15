هزة ارضية بقوة 5.4 درجة تضرب الساحل السوري

2020/04/15 | 12:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان هزة أرضية بقوة 5.4 درجة ضربت الساحل السوري وشعر بها السكان في اللاذقية وحلب وطرطوس....

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