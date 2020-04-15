2020/04/15 | 12:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابات كورونا في روسيا تقترب من 25 ألف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات كورونا في روسيا تقترب من 25 ألف) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات كورونا في روسيا تقترب من 25 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).