شاهد: فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عامًا.. كيف كانت قبل عمليات التجميل؟

2020/04/15 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة تلفزيونية قديمة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قبل 28 عاما ظهرت فيه بشكل مغاير عما هي عليه الآن.ونشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، المقابلة التي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي قبل إجرائها أي عمليات تجميل، […]

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