2020/04/15 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت جامعة “جونز هوبكنز الأمريكية، المختصة في إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق رقم قياسي لم تشهده أمريكا من قبل.وأكدت الجامعة عبر موقعها الألكتورني، أن الولايات المتحدة سجلت عدد وفيات قياسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعدما كان يلوح في الأفق أمل بانخفاض عدد الوفيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا تسجل رقمًا قياسيًا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة فقط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا تسجل رقمًا قياسيًا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).