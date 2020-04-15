برشلونة يحدد سعر بيع أرتورو فيدال

2020/04/15 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي إنتر ميلان في التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة الإسباني، والأخير يوافق على رحيله وحدد سعر بيعه لمن يرغب في التعاقد معه.وارتبط اسم أرتورو فيدال بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي برشلونة، ويفكر اللاعب في العودة مجدداً للعب في الدوري الإيطالي.صاحب 32 عاماً سينتهي عقده مع برشلونة […]

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