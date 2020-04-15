أكثر من 13 مليون دونم.. استعدادات لحصد أكبر مساحة من الحنطة والشعير ’’منذ عشرات السنين’’

2020/04/15 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء (15 نيسان 2020)، استعدادها للبدء بحصد أكبر مساحة من محصولي الحنطة والشعير منذ عشرات السنين.

وقال الناطق بأسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الزراعة تستنفر كل طاقتها من اجل البدء بحصاد ٩ مليون دونم حنطة و٤ مليون شعير".

وأضاف أن" هذا الاستنفار من أجل للبدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير والتي تأتي استمرارا لتطوير القطاع الزراعي كما ونوعا حيث تبلغ الكميات المتوقع حصادها مايقارب تسعة ملايين دونم من محصول الحنطة واربعة ملايين دونم من محصول الشعير".





واكد النايف أن "هذه المساحات تعد هي الاعلى من كل المواسم السابقة ومنذ عشرات السنين وان الكميات المتوقعة في الانتاج ستكون الاكثر قياسا بالمساحات المزروعة وهذا ما يعزز الوفرة المحلية من الانتاج الزراعي وستكون المحاصيل الاستتراتيجية كالحنطة والشعير مكملة للإنتاج الموفر من ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية والتي تتضمن محاصيل الخضر بأنواعها وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور والأسماك والتمور والتي تحققت من خلال الدعم المستمر للقطاع الزراعي سوى كان في المدخلات او المخرجات".

وأشار إلى انه " تم حماية المنتج المحلي وكذلك منعها من الاستيراد بغية تحقيق الامن الغذائي للمواطنين "ن مبينا أن "الوزارة اثبتت واقعا انها حققت خططها المستدامة واستطاعت اعادة الثقة للمواطن العراقي من خلال توفيرها الامن الغذائي وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا نتيجة انتشار فايروس كورونا".

ولفت إلى ان "الوزارة ماضية في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي لشعبنا العزيز" .

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء (15 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم ويومي الخميس والجمعة، فيما أشارت إلى أن الطقس سيشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

ونشرت الهيأة جداول توضح

بغداد اليوم ديالى

أعلن مدير إعلام مديرية صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، الاربعاء (15 نيسان 2020)، خلو المحافظة من أي اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 7 ايام.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا منذ اسبوع&qu

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الاربعاء، التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لهذا اليوم.

وقال اعلام سلطة الطيران في بيان، ادناه التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/4/15، الخ

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