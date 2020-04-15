البرلمان الإيراني يفاجئ الحكومة بإحصائية عن كورونا: الإصابات الحقيقية أضعاف المعلنة وتصل إلى 750 ألفاً

2020/04/15 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تحقيقا مطولا حول الأوضاع التي تعيشها إيران بشأن تفشي في...





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