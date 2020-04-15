2020/04/15 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة وإصابة بفيروس ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إسبانيا تسجل أكثر من ألف حالة وفاة وإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إسبانيا تسجل أكثر من ألف حالة وفاة وإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).