روسيا تصمم روبوتا مقاتلا للجيل الجديد

2020/04/15 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في روسيا المرحلة الأولى للعمل على تصميم روبوت “سوراتنيك” المقاتل للجيل الجديد.وحسب معلومات أوردها موقع المشتريات الحكومي فإن شركة “أوران” بصفتها فرعا لمؤسسة “كلاشينكوف” نشرت بضع وثائق تشير إلى ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لتصميم مكونات روبوت “سوراتنيك” المقاتل لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، مع العلم أن 130 مليون روبل ( (نحو مليوني دولار) قد خصصت […]

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