ضبط حاويتين للمواد الغذائية منتهية الصلاحية في كمرك ام قصر الشمالي

2020/04/15 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في الميناء من ضبط حاويتين حجم (٢٠) قدم من الحاويات المتروكة تحتوي على مواد غذائية (ملح طعام معلب) سعودي المنشأ منتهي الصلاحية و يعد ذلك مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .واضافت الهيئة في بيان […]

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