ليان ذات الثمانية أشهر تغادر المستشفى

2020/04/15 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكبت وكالة الأنباء العراقية (واع ) الحالة الصحية للطفلة ليان البالغة من العمر 8 أشهر المصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة النجف الأشرف منذ إصابتها لحين شفائها ومغادرتها من مستشفى الحكيم العام.

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