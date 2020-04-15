برشلونة يغري سان جيرمان وإنتر ميلان بصفقة تبادلية

2020/04/15 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى برشلونة بكل ما أوتي من قوة، لإقناع باريس سان جيرمان بالموافقة على بيع نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وارتبط نيمار بالعودة إلى النادي الكتالوني، الصيف الماضي، لكن الأخير لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الباريسيين.وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن برشلونة يفكر في إغراء سان جيرمان بصفقة تبادلية، تتضمن انتقال عثمان ديمبلي […]

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