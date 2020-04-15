2020/04/15 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي اليوم ، الاربعاء، ان فرض حظر التجوال الصحي مازال ساري المفعول في عموم مدن الانبار.وقال الدليمي في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان “فرض حظر التجوال الصحي لمواجهة مرض كورونا مازال ساري المفعول في عموم مدن الانبار، وان الانباء التي تناقلتها بعض من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: فرض حظر التجوال الصحي مازال ساري المفعول ولا توجد اوامر برفعه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: فرض حظر التجوال الصحي مازال ساري المفعول ولا توجد اوامر برفعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).