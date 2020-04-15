2020/04/15 | 12:52 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:سجلت دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء.
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وقالت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة ليوم الاربعاء، هي 3 حالات و8 حالات تماثلت للشفاء".وأشارت إلى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 208 حالات (16 وفيات + 99 شفاء+ 93 قيد العلاج)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: البصرة تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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