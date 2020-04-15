#عاجل: البصرة تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء


#عاجل: البصرة تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء
2020/04/15 | 12:52 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:سجلت دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة ليوم الاربعاء، هي 3 حالات و8 حالات تماثلت للشفاء".وأشارت إلى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 208 حالات (16 وفيات + 99 شفاء+ 93 قيد العلاج)

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