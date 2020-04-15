عاجل... صحة ذي قار تعلن وفاة مصاب بفيروس كورونا وشفاء حالتين

2020/04/15 | 12:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا فيما سجلت شفاء حالتين جديدتين في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد ليوم امس الثلاثاء اثبتت شفاء حالتين جديدتين كانت مصابة بفيروس كورونا".

وأوضحت، أن "حالة الشفاء الاولى هي لمصاب من سكنة منطقة الثورة في الناصرية ويبلغ من العمر 49 عاما والحالة الثانية هي لمواطنة من سكنة منطقة الاسكان الصناعي في الناصرية ايضا وتبلغ من العمر 50 عاما".

واشارت إلى أن "المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة لمصاب يبلغ من العمر 41 عاما منسكنة منطقة السايح في الناصرية"، مبينة أنه "بذلك يكون الموقف الوبائي لمحافظة ذي قار منذ بدية الازمة ولغاية اليوم 49 حالة اصابة موزعة على 15 حالة شفاء و3 وفيات، و31 حالة راقدة في ردهات العزل تقدم لها خدمات الرعاية الصحية الاولية".

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