المرور تطلق خدمة الكترونية لمراجعة مواقع تسجيل المركبات

2020/04/15 | 12:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير اعلام المرور العامة، العميد حيدر كريم، اليوم الأربعاء، ان المديرية أطلقت خدمة الكترونية لمراجعة مواقع تسجيل المركبات من قبل المواطنين.

وقال كريم في بيان تلتق "الغد برس" نسخة منه، إن "مديرية المرور العامة، أطلقت نظام حجز موعد مراجعة مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية".

وأضاف أن "الاجراء يأتي حفاظا على سلامة المواطنين لتفادي كثافة المراجعين في المواقع ضمن الاجراءات".

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