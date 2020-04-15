القبض على متهم سرق اكثر من 35 مليون دينار جنوبي بغداد

2020/04/15 | 12:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم سرق اكثر من 35 مليون دينار من داخل عجلة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "تنفيذا لتوجيه اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد حول تكثيف نشر المفارز في عموم العاصمة بغداد لضبط الحالات المشبوهة والقبض على مرتكبي الجرائم، حيث القت مفارز مكتب (الكرادة) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار عراقي) من داخل عجلة لاحد المواطنين جنوبي العاصمة".

واضافت، انه "تم توقيف المتهم وفق احكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات والمباشرة بعدها بالتحقيق مع المتهم فاعترف على قيامه بجريمة السرقة، وقد تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه".

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