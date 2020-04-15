2020/04/15 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت احدث الإحصاءات العالمية حول حصيلة ضحايا وباء كورونا، تخطي عدد المصابين عتبة المليوني شخص في مختلف أرجاء العالم.

وأشارت آخر الأرقام المسجلة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى مليونين وستة وستين شخصا، في وقت وصلت فيه الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مئة وستة وعشرين الفا وسبعمئة وأربع وخمسين حالة، مقابل تعافي نحو أربعمئة وخمسة وثمانين الف مريض.

وكشفت الإحصاءات المعلنة عن تصدر الولايات المتحدة، قائمة مؤلفة من مئتي دولة وصلها الوباء كان آخرها اليمن، من حيث أعداد الضحايا، فيما تمكنت جزيرة غرينلاند من القضاء على المرض بشكل تام، بعد تماثل جميع المصابين فيها للشفاء وهم أحد عشر مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة مصابي كورونا تتخطى عتبة المليونين وأرقام الولايات المتحدة هي الأسوأ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة مصابي كورونا تتخطى عتبة المليونين وأرقام الولايات المتحدة هي الأسوأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).