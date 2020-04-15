الفتح يدعو الكاظمي إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة أثناء اختيار كابينته

2020/04/15 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف الفتح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة أثناء تشكيل حكومته.

وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، إن على الكاظمي تفادي الأخطاء التي وقعت بها الحكومات السابقة بسبب ضغوطات الأحزاب السياسية، مشيرا الى أنه مطالب بتشكيل كابينة وزارية مستقلة تماما بعيدا عن إرادة الكتل السياسية.

وشدد على ضرورة معالجة الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية البرية والجوية.

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