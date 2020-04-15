الجبوري يكشف عن خطوات قريبة لإنهاء الفراغ الأمني بالتنسيق مع إقليم كردستان

2020/04/15 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري، عن قرب اتخاذ خطوات مهمة لملء الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وأكد الجبوري في تصريح، ان المناطق الواقعة بين محافظات إقليم كردستان، وباقي محافظات العراق، تشهد فراغا أمنيا كبيرا أتاح الفرصة لتنظيم داعش الإرهابي لتنشيط خلاياه النائمة، وتنفيذ الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، مما أدى إلى وقوع ضحايا بينهم، مبينا ان لدى وزارة الدفاع رؤية شاملة لملء ذلك الفراغ، عبر إرسال وفد إلى إقليم كردستان في وقت قريب، لبحث سبل التنسيق بين الطرفين، وإنهاء مخاطر الإرهاب في تلك المناطق.

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