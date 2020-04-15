معاونية الحشد في الديوانية وبالتنسيق مع جمعيات خيرية توزع 550 سلة غذائية بين العوائل المتعففة

2020/04/15 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي بالتنسيق مع جمعيات خيرية في الديوانية، الأربعاء، 550 سلة غذائية بين العوائل المتعففة في المحافظة.ووزعت حملة وفاء الشهداء وقافلة نصر العراق الخيرية 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في مناطق الاسكان حي العسكري حي الفرات آل ابو جاسم آل حمد في المحافظة.كما قامت قافلة درع

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