ضمن حملة “وعي”.. توزيع 250 سلة غذائية واستمرار عمليات التعفير في الديوانية

2020/04/15 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الحشد الشعبي والمتطوعون، الأربعاء، عمليات التعفير والتوعية للحد من فايروس كورونا في محافظة الديوانية ، فيما وزعوا 250 سلة غذائية بين العوائل المتعففة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي عفرت الفرق التخصصية سوق المخضر ومدرسة الصمود و منطقة الجلبية في الديوانية “، لافتا الى ان ” الحملة تواصل

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