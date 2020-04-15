منظمة الصحة العالمية أمام خسارة 20% من ميزانيتها السنوية.. كيف سيستثمر ترامب الأموال بعد تجميد مويل المنظمة؟

2020/04/15 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تنتظر منظمة الصحة العالمية خسارة نحو 400 مليون دولار اي نحو 20% من مجمل التمويل الذي تحصل عليه سنويًا، بعد قرار ترامب بتجميد التمويل الاميركي للمنظمة.وقال ترامب إنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأميركي للصحة العالمية، متهما إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف، وندد بالمنظمة التي قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها […]

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