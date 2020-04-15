لأول مرة منذ 10 سنوات.. الزراعة تستعد لحصاد 13 مليون دونم من الحنطة والشعير

2020/04/15 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، استعدادها للبدء بحصد أكبر مساحة من محصولي الحنطة والشعير منذ عشرات السنين.وقال الناطق بأسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "وزارة الزراعة تستنفر كل طاقتها من اجل البدء بحصاد ٩ مليون دونم حنطة و٤ مليون شعير".وأضاف أن" هذا الاستنفار من أجل للبدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير والتي تأتي استمرارا لتطوير القطاع الزراعي كما ونوعا حيث تبلغ الكميات المتوقع حصادها مايقارب تسعة ملايين دونم من محصول الحنطة واربعة ملايين دونم من محصول الشعير".واكد النايف أن "هذه المساحات تعد هي الاعلى من كل المواسم السابقة ومنذ عشرات السنين وان الكميات المتوقعة في الانتاج ستكون الاكثر قياسا بالمساحات المزروعة وهذا ما يعزز الوفرة المحلية من الانتاج الزراعي وستكون المحاصيل الاستتراتيجية كالحنطة والشعير مكملة للإنتاج الموفر من ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية والتي تتضمن محاصيل الخضر بأنواعها وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور والأسماك والتمور والتي تحققت من خلال الدعم المستمر للقطاع الزراعي سوى كان في المدخلات او المخرجات".وأشار إلى انه " تم حماية المنتج المحلي وكذلك منعها من الاستيراد بغية تحقيق الامن الغذائي للمواطنين "ن مبينا أن "الوزارة اثبتت واقعا انها حققت خططها المستدامة واستطاعت اعادة الثقة للمواطن العراقي من خلال توفيرها الامن الغذائي وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا نتيجة انتشار فايروس كورونا".ولفت إلى ان "الوزارة ماضية في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي لشعبنا العزيز" .

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