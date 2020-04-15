تعرف على أول دولة أوروبية تفتتح مدارسها بعد انحسار “كورونا”

2020/04/15 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تفتح المدارس والحضانات اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد إجراءات تقييدية فرضت منذ 12 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الوزارء ميت فريدريكسن، أن السلطات تخطط لإعادة فتح المجتمع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وسط انخفاض مستمر في حالات كورونا.وفتحت المدارس بشكل جزئي حيث لا يشمل […]

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