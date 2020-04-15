روسيا تسجل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/15 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد ارتفع إلى 24490 حالة، سجلت في 84 إقليما، فيما بلغت حصيلة الوفيات 198.وسجلت الإصابات الجديدة في […]

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