الحوار_المتمدن #حنان_بديع - حنان بديع - ليست مؤامرة أو مجرد صدفة

2020/04/15 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع كعادتنا في تحليل الكوارث والمصائب التي تقع على رؤوسنا ، رافق تفشي فيروس كورونا مجموعة من نظريات المؤامرة التي تدعي أنه نتاج ـأعمال تمت في أحد مختبرات الصين مثلا ، لكن تحليل أجري مؤخرا للفيروس نسف نظرية المؤامرة هذه ، إذ قارن باحثون بين هذا الفيروس والفيروسات السبعة السابقة من أسرة كورونا التي أصابت البشر ومن بينها فايروس سارس ، ووجدوا أن فيروس كورونا المستجد ليس نتيجة عمل مختبر أو فيروس جرى التلاع......

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