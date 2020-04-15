الزراعة تستعد لحصاد اكثر من ١٣ مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير

2020/04/15 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الزراعة اكمال اجراءاتها للبدء بحصاد اكثر من ١٣ مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي ٢٠٢٠.وذكر بيان للوزارة ” ان الوزارة استنفرت كوادرها وخبراءها وآلياتها العاملة في المحافظات كافة لاستكمال الاستعدادات للبدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير وبحدود ٩ مليون دونم من محصول الحنطة و ٤ مليون دونم […]

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