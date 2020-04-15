المرور تطلق نظاما الكترونيا لحجز موعد للمراجعة في عموم العراق

2020/04/15 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عن اطلاق نظام الكتروني لحجز موعد للمراجعة في عموم مواقعها في العراق ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وقال العميد حيدر كريم مدير علاقات واعلام المرور العامة، في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” إن “المديرية أطلقت نظام حجز موعد مراجعة مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق”.واوضح أن “الحجز […]

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