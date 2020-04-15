المنظمة الآثورية الديمقراطية تهنئ الإيزيديين، وتدعو للاعتراف الدستوري بديانتهم في سوريا

2020/04/15 | 13:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة هنأت المنظمة الأثورية الديمقراطية في سوريا الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة (سرسال), وجاء نص التهنئة: “يحتفل الإيزيديون في سوريا وفي جميع مناطق انتشارهم في العالم بعيد رأس السنة الإيزيدية الذي يسمى ( جرشمبا صور – الاربعاء الأحمر) في الأربعاء الأول من نيسان من كل عام بحسب التقويم الشرقي والذي يصادف …

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