مجلس الوزراء يشكل لجنة لإدارة إجراءات عودة العراقيين من الخارج

2020/04/15 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز –بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإدارة إجراءات عودة العراقيين من الخارج.وقال المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي إن “الأمانة وجهت بتشكيل لجنة تتولى إدارة إجراءات عودة العراقيين من الخارج بكل تفاصيلها”.وأضاف مجيد أن “التوجيه تضمن، قيام وزارة الخارجية بإفراز أعداد […]

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