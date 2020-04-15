وزارة الموارد المائية تعلن الاستمرار بتأمين الإطلاقات المائية للأراضي الزراعية

2020/04/15 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية أستمرارها بتأمين الاطلاقات المائية للاراضي الزراعية بكافة محافظات العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، انها “مستمرة بتأمين الاطلاقات لاستمرارية الانتاج الزراعي وتامين الغذاء لابناء الشعب العراقي في ظل ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، على الرغم من أستمرار الجانب التركي ملء سد اليسو ووصوله الى مراحل خزنية متقدمة”.واضافت، […]

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