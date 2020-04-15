السليمانية تفصح عن خطة تمديد الحظر بافتتاح اماكن تجارية وصناعية

2020/04/15 | 13:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الاربعاء عن خطة تتضمن تقديم تسهيلات في حال مددت حكومة اقليم كوردستان فرض حظر التجوال.

وقال ابو بكر في تصريح لشفق نيوز، إن خطر الفایروس ما زال مستمرا واذا طلبت منا مديرية صحة السلیمانیة بتمدید الحظر سوف نمدد المدة حفاظا علی سلامة الجمیع".

واضاف انه "سنضع خطة جدیدة لإعادة افتتاح بعض الاماکن و المحال و المصانع ولکن تحت الارشادات والالتزامات الصحیة".

واشار ابو بكر الى ان وزارة الداخلیة منحت قرار تمدید الحظر للمحافظات.

يشار الى ان مهلة تمديد حظر التجوال اقليم كوردستان ستنتهي غدا الخميس ومن المقرر ان تصدر وزارة الداخلية قرارات جديدة بهذا الشأن.

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