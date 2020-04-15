الأزمة النيابية تكشف عن قرار بعودة دوام 50% من موظفي دوائر حكومية: التعليمات خلال يومين

2020/04/15 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، الأربعاء (15 نيسان 2020)، على عودة الدوام بنسبة 50٪ في دوائر...





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