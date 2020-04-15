بالوثيقة.. صدور كتاب العفو الخاص عن المحكومين وعدد المشمولين به

2020/04/15 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الأربعاء (15 نيسان 2020)، صدور كتاب العفو الخاص عن المحكومين،...





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