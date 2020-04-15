2020/04/15 | 13:48 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 🔵 بالوثيقة.. وزير العدل يعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 🔵 بالوثيقة.. وزير العدل يعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).