النجف.. توقيف متهمين آخرين بقضية حرق الزوجة ملاك

2020/04/15 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، توقيف متهمين اخرين بقضية المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.وذكر المجلس خلال بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق النجف اصدرا قرارا بتوقيف متهمين أخرين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي”.واضاف، ان”بذلك اصبح عدد الموقوفين في هذه القضية اربع متهمين والتحقيق جاري وفق القانون”.

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