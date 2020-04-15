الصين تنتقد أميركا بسبب موقفها تجاه منظمة الصحة العالمية

2020/04/15 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد حول العالم المليونين صباح اليوم الأربعاء ووصل عدد الوفيات إلى 126 ألفا و757 حالة، هاجمت الصين، الولايات المتحدة بسبب عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية بعد أن أوقف الرئيس الأميركي ترمب، تمويل بلاده للمنظمة.وحثّت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة […]

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