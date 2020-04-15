2020/04/15 | 13:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة.. نداء عاجل من طيران الجيش الى الاهالي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة.. نداء عاجل من طيران الجيش الى الاهالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).