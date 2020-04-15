عاجل: الصحة العالمية تدعو العراق للاستمرار بفرض حظر التجوال لمواجهة كورونا

2020/04/15 | 13:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الأربعاء، إلى عدم تخفيف إجراءات حظر التجوال، مؤكدة أن منع التجمعات أسهم في السيطرة على انتشار الوباء.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "تراجع معدل الإصابات في البلاد بفيروس كورونا لا يعني أن الوضع الصحي تحت السيطرة".

وأضاف، أن "التجمعات تعد مركزاً لانتشار الوباء"، داعياً إلى "ضرورة عدم تخفيف إجراءات حظر التجوال والاستمرار بمنع حدوث التجمعات لحين السيطرة على الفيروس بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية مستمرة بدعمها للعراق في مواجهة كورونا والقضاء التام عليه".

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