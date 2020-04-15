عاجل: مصرع امرأة مزارعة غرقاً شمال شرقي ديالى

2020/04/15 | 13:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمصرع امرأة مزارعة بحادث غرق بنهر الوند شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "امرأة مزارعة غرقت اليوم، بعد سقوطها من جرار زراعي في نهر الوند في ديالى".واضاف، ان "المزارعة غرقت اثناء عودتهم من مزرعتهم بجوار النهر في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى"

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