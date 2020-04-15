قوات التعبئة الإيرانية تزيح الستار عن جهاز قادر على كشف المناطق الملوثة بكورونا

2020/04/15 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت قوات التعبئة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الستار عن منظومة “مستعان” الذكية للتشخيص السريع لفيروس كورونا والتي تم تصنيعها لأول مرة في العالم.واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي على هامش ازاحة الستار عن الجهاز أن ذلك انجاز علمي وتقني فريد من نوعه والذي تم تحقیقه بعد تفشي جائحة كورونا على يد علماء قوات […]

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