عاجل: العدل ترسل لأمانة مجلس الوزراء قوائم بأسماء السجناء المشمولين بالعفو الخاص (وثيقة)

2020/04/15 | 13:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، ارسال قوائم اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل معالي وزير العدل السيد فاروق امين الشواني اليوم الأربعاء تم إرسال قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".واضافت، ان "القوائم شملت اسماء المودعين في دائرة الاصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلا مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة ، وكذلك أيضا اسماء النزلاء في دائرة اصلاح الاحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثا مع مراعاة المادة ٦٣/اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦لسنة ١٩٨٣ المعدل والتي نصت على انه لايجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته".

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