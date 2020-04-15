المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر التريث في الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة

2020/04/15 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، وثيقة تتضمن قراراً للمجلس الوزاري للاقتصاد يقضي بـ"التريث في الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة للمشاريع الاستثمارية المستمرة لحين عرضها على وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد لمراعاة تحققها في ضوء الأزمة المالية".

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