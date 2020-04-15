تشكل لجنة تتولى إدارة إجراءات عودة العراقيين من الخارج

2020/04/15 | 14:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة مجلس وزراء العراق حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، عن توجيه الامانة بتشكيل لجنة لإدارة إجراءات عودة العراقيين من الخارج....

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