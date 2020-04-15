سوريا تقرر إعفاء عدد من المحلات التجارية من الإغلاق

2020/04/15 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا استثناء محلات الصاغة وتركيب منجور الألمنيوم والبلور وخراطة المفاتيح ومحلات العدد الصناعية ومحلات تشريج الموبايلات وإصلاحها ومحلات خدمة التكاسي، من قرارات الإغلاق.واشترط القرار على عودة الحرف والمهن للعمل بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.واعتبر القرار أن المهن السابقة متممة للعملية الإنتاجية على أن […]

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