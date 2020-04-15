في العراق.. توجهٌ نحو إلغاء حظر التجوال أو تقليل ساعاته

2020/04/15 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُثير استمرار حظر التجوال في #العراق مخاوف المواطنين، خاصة شريحة الدخل اليومي الذين تعطلت أعمالهم، وعمدت خلية الأزمة المعنية بإصدار التوجيهات لمكافحة فيروس “#كورونا”، إلى استخدام أسلوب التجديد المتقطع للحظر، وعلى ما يبدو أنه محاولة…

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