الاعرجي يعلق على تخويل الكاظمي اختيار كابينته الوزارية

2020/04/15 | 14:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، على تخويل الكتلة الاكبر المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.وكتب في تغريدة على تويتر :لقد خوّلت جميع قيادات مكونات الكتلة الأكثر عددًا رئيس الوزراء المُكلّف باختيار كابينته الوزارية، وبعد الإجتماع، أرسلت غالبية هذه القيادات مُمثلين عنها للمُكلّف لغرض المطالبة بوزاراتٍ معينة مع تسميتهم لوزيرها! أكو بعد أكثر من هيج تخويل!

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